أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 6 فبراير.. الإسترليني يسجل 4.71 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 6 من فبراير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”. اضافة اعلان





أسعار العملات في المملكة



سعر اليورو 4.03 ريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



أهم العوامل المؤثرة في العملات



استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.26 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.17 يورو.وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 ريال.درهم إماراتي: 1.02 ريالدينار بحريني: 9.95 ريالدينار كويتي: 12.18 ريالريال عماني: 9.74 ريالريال قطري: 1.03 ريالجنيه إسترليني: 4.71 ريالفرنك سويسري: 4.31 ريالأسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.