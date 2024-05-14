الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 14 من مايو.. الإسترليني بـ 4.7 ريال

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7
أسعار العملات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 14 من مايو، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 ريالات، والجنيه الإسترليني بـ 4.7 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:          1.0210 ريال
دينار بحريني:          9.9456  ريال
دينار كويتي:           12.1951 ريال
ريال عماني:             9.7415 ريال
ريال قطري:              1.0299  ريال
جنيه إسترليني:       4.7109  ريال
دولار أمريكي:         3.7500 ريال
سعر اليورو:             4.0513  ريال
فرنك سويسري:     4.1379  ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

وتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

اقرأ أيضا

بإنتاج يصل 1.3 مليون طن سنويا.. الوزير الفضلي يفتتح أكبر معرض للدواجن بالشرق الأوسط

المملكة تحقق فائضًا بـ424 مليار ريال في الميزان التجاري خلال 2023

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب العالمية.. ما السبب؟

عاجل.. غرامة استيراد سيارة موديل 2018.. وهل مسموح استيرادها دون دفع الغرامة؟.. الزكاة يوضح

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 13 من مايو.. اليورو بـ 4 ريالات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 9:31 ص الإثنين، 06 مايو 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 6 من مايو.. الإسترليني بـ 4.7 ريال

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 10:37 ص الإثنين، 29 أبريل 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 29 من إبريل.. الإسترليني بـ 4.6 ريال

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 11:48 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 17 إبريل.. الإسترليني بـ 4.6 ريالات

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 11:25 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 16 إبريل.. اليورو بـ 4 ريالات