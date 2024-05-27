الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 27 من مايو.. الفرنك السويسري بـ 4 ريالات

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أسعار العملات
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 ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 27 من مايو، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

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سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.06 ريالات، والفرنك السويسري بـ 4.10 ريالات.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:             1.0210 ريال
دينار بحريني:             9.9469  ريال
دينار كويتي:              12.2110 ريال
ريال عماني:                9.7415 ريال
ريال قطري:               1.0299  ريال
جنيه إسترليني:        4.7769  ريال
دولار أمريكي:           3.7500 ريال
سعر اليورو:              4.0673  ريال
فرنك سويسري:       4.1004  ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

وتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

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