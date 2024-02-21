أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 21 فبراير.. اليورو يسجل 4.03 ريال

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ترصد
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية،
اليوم الأربعاء 21 من فبراير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
سعر
اليورو 4.04 ريالوقد
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.0378 ريال
أسعار
العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم
إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.9469 ريال
دينار كويتي: 12.1753
ريال عماني: 9.7403
ريال قطري: 1.0299 ريال
جنيه إسترليني: 4.7203 ريال
دولار أمريكي: 3.7500 ريال
اليورو: 4.0378 ريال
فرنك سويسري: 4.2515 ريال
تأثير
أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةأسعار
العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار،
وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث
السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.
أهم
العوامل المؤثرة في العملاتمن
أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه
المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.