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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 25 فبراير.. اليورو يُسجل 4 ريالات

الريال
أسعار العملات
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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 25 من فبراير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر اليورو  4.05 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو  4.0581 ريال
أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
درهم إماراتي:    1.0210 ريال
دينار بحريني:    9.9469 ريال
دينار كويتي:     12.1872 ريال
ريال عماني:       9.7403 ريال
ريال قطري:         1.0299 ريال
جنيه إسترليني:   4.7544 ريال
دولار أمريكي:      3.7500 ريال
سعر اليورو:         4.0581  ريال
فرنك سويسري:   4.2563 ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

وتتقلب أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات، حيث يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

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