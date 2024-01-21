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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 21 يناير.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

أسعار العملات الريال
أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد
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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 21 من يناير، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

أسعار العملات في المملكة

استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.27 دولار أمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.

سعر اليورو 4.09 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.99 ريال
دينار كويتي: 12.23 ريال
ريال عماني: 9.78 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.76 ريال
 فرنك سويسري: 4.32 ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

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