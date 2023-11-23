الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.09 ريال

أسعار العملات الريال
أسعار العملات اليوم الخميس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 23 من نوفمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.25 دولار أمريكي، وارتفع في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.


اليورو يسجل 4.9 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.9 ريال.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.17 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.69 ريال
 فرنك سويسري: 4.25 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

السيارات الصينية
11:02 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

المملكة تتصدر دول الخليج في مبيعات السيارات الصنيية لعام 2023

الصادرات
10:34 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع الصادارت السلعية للمملكة 17.1% بقيمة 103.8 مليار ريال في سبتمبر

اسعار الذهب 4
10:14 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

كفالة
7:53 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

"كفالة": أكثر من 87 مليار ريال تمويلات لـ 20 ألف منشأة صغيرة

اقرأ أيضا

انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

"المركزي الأوروبي" يحذر من المخاطر المالية المتزايدة بسبب ارتفاع الفائدة

العدد وصل إلى 8 شركات .. "ساما" يرخص لشركة لمزاولة "التمويل الجماعي بالديْن"

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 10 نقاط.. ويغلق عند 11129 نقطة

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات 10:32 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. اليورو يسجل 3.97 ريال

اسعار العملات2 10:22 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الفرنك السويسري يسجل 4.16 ريال

اسعار العملات4 10:19 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الإثنين.. اليورو يُسجل 3.96 ريالًا

اسعار العملات3 10:18 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يسجل 4.55 ريال

اقرأ أيضا

منشآت1
11:57 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أسعار العملات الريال
10:32 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

اسعار الذهب2
10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اسعار الذهب 7
8:33 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تراجع أسعار الذهب عالميًا لهذا السبب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟