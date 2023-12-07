الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يتراجع ويسجل 4.4 ريال

اسعار العملات4
أسعار العملات اليوم الخميس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 7 من ديسمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.26 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.17 يورو.

اليورو يسجل 4.4 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.4 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.16 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.71 ريال
 فرنك سويسري: 4.29 ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

اسعار الذهب3
9:53 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 24 يسجل 244 ريالًا

عمال ستاربكس
9:44 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

بسبب المقاطعة.. ستاربكس الأمريكية تخسر 12 مليار دولار في 20 يومًا

هيئة الزكاة
8:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

352 مليار ريال إيرادات الضرائب المتوقعة لهذا العام

حساب مواطن
7:43 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

منها 44.8 مليار لـ"حساب المواطن".. 184.3 مليار ريال مخصصات الدعم خلال 2023

اقرأ أيضا

ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

أعلاها العسكري.. 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق في ميزانية المملكة 2024

منها توفير الوظائف.. تعرف على أبرز 6 مشاريع في ميزانية المملكة 2024

عاجل.. 3 سيناريوهات لميزانية المملكة لعام 2024.. الثالث أفضلها

أكثر من 80 شركة أمريكية تسجل حضورها في مؤتمر "فرص السوق السعودي في الغاز والنفط" بولاية لويزيانا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات3 10:27 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

اسعار العملات اليوم الأربعاء.. الجنيه الإسترليني يُسجل 4.73 ريالًا

أسعار العملات الريال 10:17 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يتراجع ويُسجل 4.6 ريال

اسعار العملات5 10:16 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

أسعار العملات 10:29 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يسجل 4.9 ريال

اقرأ أيضا

حقول الغاز
12:13 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

زيادة أسعار الغاز في أوروبا مع ظهور مؤشرات على ارتفاع الطلب

ارتفاع أسعار النفط
6:42 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

تراجع مفاجئ.. أسعار النفط تسجل 76 دولارًا للبرميل

أسعار الأسهم
5:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

ارتفاع أسهم 118 شركة.. مؤشر سوق الأسهم يكسب 30.19 نقطة

قمة العالمية لقادة العقار
12:15 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مشاريع عملاقة.. أنظار العالم تتجه إلى قمة قادة العقار بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

7666666666666
10:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام عن النتيجة

أهم 10
9:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 184.3 مليار ريال مخصصات للدعم وتعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
9:18 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الراجحي: شعور الموظفين بالرضا يرفع نسبة ارتباطهم بالعمل إلى 76%

أبشر
9:02 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط تعديل المؤهل الدارسي إلكترونيًا عبر أبشر 1445

منصة قوى
8:06 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

الملك عبدالعزيز واللواء محمد نجيب
7:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

فيديو نادر.. آخر ظهور للملك عبدالعزيز قبل وفاته