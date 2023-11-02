الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم الخميس.. الإسترليني يسجل 4.57 ريال

اسعار العملات3
أسعار العملات اليوم الخميس
أ أ

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 2 من نوفمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.22 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.


اليورو يسجل 3.98 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.98 ريال.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.14 ريال
ريال عماني: 9.75 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.57 ريال
 فرنك سويسري: 4.15 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

سابك
10:35 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

"سابك" تخالف التوقعات وتتكبد خسائر بـ2.8 مليار ريال

اسعار الذهب 4
10:00 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

الذهب يخسر ريالين.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

الهيئة العامة للمنافسة
7:36 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

"المنافسة" تُحرّك دعاوى جزائية ضد منشآت في قطاع الدواجن والبيض

وزارة المالية
6:11 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

53 % زيادة في الإيرادات غير النفطية للمملكة بالربع الثالث من 2023

اقرأ أيضا

بالتفصيل.. 44 مليار ريال عجز الميزانية في 9 أشهر

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير الحرب في غزة على الإمدادات

النفط يفقد 1 % من قيمته بسبب "الدولار ".. و"برنت" عند 85 دولارا للبرميل

الذهب يتجه نحو أفضل أداء شهري في عام .. لهذا السبب

عاجل.. ميزانية المملكة في الربع الثالث: الإيرادات 258 مليار ريال والمصروفات 294 مليار

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

اسعار العملات 10:32 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. اليورو يسجل 3.97 ريال

اسعار العملات3 10:18 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يسجل 4.55 ريال

اسعار العملات1 6:09 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يُسجل 3.97 ريال

اسعار العملات3 10:17 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يُسجل 3.95 ريالًا

اقرأ أيضا

مشاريع ضاحية الدار - الشركة الوطنية للإسكان
7:42 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

استرداد نقدي قيمته 50 ألف ريال في مشروع "دارة قمره"

الاستثمار
1:31 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وسط ركود اقتصادي عالمي.. خبير يكشف المجالات الآمنة للاستثمار الآن

البنك المركزي
11:39 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

1.65 تريليون ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج

اسعار العملات
10:32 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. اليورو يسجل 3.97 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

خادم الحرمين وولي العهد
10:49 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في غزة

أهم 10
10:06 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ولي العهد
9:51 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

خبراء يكشفون عن فوائد قرار الاعتماد على التاريخ الميلادي في التعاملات

فغ5 765
9:40 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي

حساب المواطن
9:34 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المكافآت الممنوحة للعسكريين

الجوازات
8:09 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"