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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم.. الجنيه الإسترليني يسجل 4.57 ريال

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء
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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 17 من أكتوبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”، وسجل 4.57 ريال.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.22 دولار أمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.


اليورو يسجل 3.96 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.96.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.12 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.57 ريال
 فرنك سويسري: 4.16 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

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