أسعار العملات اليوم.. الجنيه الإسترليني يسجل 4.57 ريال

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها
الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 17 من أكتوبر، مقابل
الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”، وسجل 4.57 ريال.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.22 دولار أمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.
وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل
الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.96.
اليورو يسجل 3.96 ريال
درهم إماراتي: 1.02 ريال
أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام
الريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.12 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.57 ريال
فرنك سويسري: 4.16 ريال
وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من
وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل
الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
العوامل المؤثرة في سوق العملات
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.