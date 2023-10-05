الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يُسجل 4.56 ريالًا

اسعار العملات
أسعار العملات اليوم الخميس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 5 أكتوبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.21 دولار أمريكي، وارتفع في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.


اليورو يسجل 3.95 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.95.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.13 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.56 ريال
 فرنك سويسري: 4.10 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

اسعار الذهب2
9:39 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 220 ريال

أسعار النفط
6:08 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

WhatsApp Image 2023-10-05 at 12.29.41 AM
12:37 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بعد موجة بيع .. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

مشروع وارفة بالرياض
4:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وضع حجر الأساس لمشروع "وارفة" للإسكان شرقي الرياض

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية تدرس بيع سندات لزيادة أسطولها إلى الضعف

أول شحنة منذ إنشائه.. ميناء ينبع يصدر 5500 طن قار إلى جنوب أفريقيا

المملكة تمدد الخفض الطوعي لمليون برميل يوميًا لنهاية 2023

في 6 خطوات.. كيف تعد ميزانيتك الشخصية وإدارة مصروفاتك؟

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.92 ريال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات2 9:53 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.92 ريال

أسعار العملات الريال 10:11 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تراجع العملات مقابل الريال.. واليورو يُسجل 3.93 ريالًا

اسعار العملات1 10:22 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

أسعار العملات في مقابل الريال.. الإسترليني يسجل 4.57 ريال

اسعار العملات2 3:47 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

أسعار العملات في مقابل الريال.. اليورو يسجل 3.98 ريال

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار النفط
5:38 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع مع تقليص الإمدادات

حسابات التداول الإسلامية
2:11 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

ما هي حسابات التداول الإسلامية ؟

تراجع أسعار النفط
1:47 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أمين "أوبك" يحذر من خطر على النمو الاقتصادي العالمي.. لهذا السبب

نقاط بيع - ماكينة - نقود
6:39 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

191 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال خلال أسبوع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير التعليم
10:36 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين

عقاب الأطفال
10:33 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

في 11خطوة.. كيف تعلم طفلك الدفاع عن النفس؟

مواقيت الصلاة
12:22 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

الخميس 20 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الراتب -- ريال - الموارد
9:54 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التوظيف في برنامج الدبلوم

WhatsApp Image 2023-10-05 at 1.33.59 AM
9:34 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بث مباشر.. بدء المرحلة الـ 2 من عملية فصل التوأم التنزاني بالرياض

أهم 10
9:24 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجراءات جديدة للمعتمرين وتدريس علوم الفضاء والأمن السيبراني