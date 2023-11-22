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أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

أسعار العملات الريال
أسعار العملات اليوم الاربعاء
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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الاربعاء 22 نوفمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.25 دولار أمريكي، وارتفع في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.


اليورو يُسجل 4.9 ريالات

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.9 ريال.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريالًا
دينار كويتي: 12.17 ريالًا
ريال عماني: 9.74 ريالًا
ريال قطري: 1.03 ريالات
جنيه إسترليني: 4.70 ريالًا
 فرنك سويسري: 4.24 ريالًا


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

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