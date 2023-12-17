أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يُسجل 4.9 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام،
خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 17 من ديسمبر، مقابل الريال وفق
تحديث البنك المركزي “ساما”.
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار
الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
ارتفاع الجنيه الإسترليني
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.27 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.
اليورو يسجل 4.9 ريالوقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال،
3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.9 ريال.
أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريالدرهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.91 ريال
دينار كويتي: 12.16 ريال
ريال عماني: 9.70 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.76 ريال
فرنك سويسري: 4.32 ريال
تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصاديةأسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة
المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في
ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.
أهم العوامل المؤثرة في العملاتمن أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي
المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم،
ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.
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