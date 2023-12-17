الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يُسجل 4.9 ريال

اسعار العملات4
أسعار العملات اليوم الأحد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 17 من ديسمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان


ارتفاع الجنيه الإسترليني

استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.27 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.

اليورو يسجل 4.9 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.9 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.91 ريال
دينار كويتي: 12.16 ريال
ريال عماني: 9.70 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.76 ريال
 فرنك سويسري: 4.32 ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات تتقلب باستمرار، وتعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

أهم العوامل المؤثرة في العملات

من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل التوظيف، وأسعار الفائدة.
تدخلات البنك المركزي
تدخلات البنك المركزي هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على أسعار العملات. يمكن للبنوك المركزية التدخل في أسواق العملات عن طريق شراء أو بيع العملات للتأثير على قيمتها.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. صاحب شركة تسويق يكشف أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي والمطاعم (فيديو)

تبدأ بعد صلاة الفجر.. أسواق مركزية لا تجدها إلا في مكة المكرمة

أسعار الذهب ترتفع.. والدولار ينخفض

النفط يسجل مكاسب أسبوعية لأول مرة في شهرين

"التمويل الدولي" يتوقع نمو اقتصاد المملكة 2.3% في 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات4 10:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يسجل 4.71 ريال

اسعار العملات3 9:58 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.4 ريال

اسعار العملات 10:13 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

استقرار أسعار العملات والإسترليني يُسجل 4.70 ريال

اسعار العملات5 10:22 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يُسجل 4.4 ريالات

اقرأ أيضا

الطيران المدني
6:39 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

"الطيران المدني" تطرح لائحة المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

سيارات الأجرة1
5:01 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

اسعار العملات3
4:58 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

اسعار الذهب6
4:57 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 216 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قوى1
11:48 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

مدرستي
11:32 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

56فغاال
10:16 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات

هيئة الطيران المدني
10:11 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

بالأرقام.. "الطيران المدني" تحدد المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية

أهم 10
10:06 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي وطرق السلامة من شر السحرة

5غ56
9:55 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

شاهد.. أمير الكويت يذرف الدموع على فراق أخيه الراحل