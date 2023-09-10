الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يسجل 4.02 ريال

اسعار العملات1
أسعار العملات اليوم الأحد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 10 من سبتمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.25 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.


اليورو يسجل 4.02 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.97 ريال
دينار كويتي: 12.19 ريال
ريال عماني: 9.76 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.68 ريال
 فرنك سويسري: 4.20 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

سيتي سكيب
10:08 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

لبناء مسكن المستقبل.. غدًا افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض

اسعار الذهب1
9:20 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 202ِ ريال

النفط
8:43 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

ليبيا.. إغلاق 4 موانئ نفطية 3 أيام بسبب إعصار متوقع

فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد
9:16 م السبت، 09 سبتمبر 2023

وزير الاقتصاد: المملكة قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام

اقرأ أيضا

وزير الاقتصاد: نفوذ المملكة السياسي والاقتصادي وضعها في قمة مجموعة الـ 20

الجفاف يفقد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم خمس إنتاجه

رغم تراجع الأسعار.. النفط يُسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفاع أسعار الأرز عند أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا.. عالميًا

إنتاج 90 ألف طن سنويا .. انطلاق مهرجان العُلا للتمور" اليوم في نسخته الرابعة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات1 10:04 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تراجع أسعار العملات في مواجهة الريال.. واليورو يُسجل 4.04 ريالات

اسعار العملات 10:07 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الجنيه الإسترليني يسجل 4.75 ريال

اسعار العملات 11:21 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 4.07 ريال

اسعار العملات 11:50 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يرتفع ويسجل 4.07 ريال

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-07 at 8.08.49 PM
8:19 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

انخفاض غير متوقع في مخزون النفط والبنزين في أمريكا

الجمعيات الخيرية
2:24 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تقرير رسمي.. تعرف على أرباح 1125 جميعة أهلية في 2022

الخيول العربية
1:29 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

500 ألف ريال غرامة إقامة مزاد خيل عربية أصيلة دون تصريح

العمل عن بعد
12:28 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

العمل عن بعد يهدد العقارات المكتبية بهذه الخسارة الضخمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:17 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

ولي العهد
8:30 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تفاصيل أكبر مشروع اقتصادي عابر للقارات بين المملكة وأمريكا

التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة
8:18 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة

حساب المواطن
8:06 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
7:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل