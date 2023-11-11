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أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

اسعار الذهب 4
الذهب
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استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر، نهاية الأسبوع الماضي.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1953.50 دولار.اضافة اعلان

وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأمريكي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.
ولم يعلق جيروم باول على السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية في تصريحات معدة مسبقاً أدلى بها في مؤتمر.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

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