الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 فبراير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

أسعار الذهب5
أسعار الذهب اليوم الخميس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 8 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245.09 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.50 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.45 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.82ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.38 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           245.09         
الذهب عيار  22           224.50         
الذهب عيار  21            214.45         
الذهب عيار  18            183.82         
الذهب عيار  14            143.38

أوقية الذهب تسجل 8,193.97 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,193.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           245.41         
الذهب عيار  22           224.79         
الذهب عيار  21            214.73         
الذهب عيار  18            184.05         
الذهب عيار 14             143.56

أوقية الذهب تسجل 8,204.67 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,204.67ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,226.40 ريال.

اقرأ أيضا

أمانة القصيم تطرح 14 فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص

"التجارة" تستدعي 360 مكيف شباك "يورك" لسبب خطير

الإحصاء: 95 مليار ريال الصادرات السلعية للمملكة في نوفمبر 2023

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 7 فبراير.. الإسترليني يسجل 4.71 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 فبراير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب9 8:55 م الجمعة، 02 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 2 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

أسعار الذهب4 10:21 ص الخميس، 01 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 فبراير.. عيار 24 يسجل 247 ريالًا

اسعار الذهب 10:01 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31 يناير.. عيار 21 يسجل 215 ريالًا

أسعار الذهب2 9:32 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير.. عيار24 يُسجل 245 ريالًا