أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 فبراير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 8 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,193.97 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,204.67 ريال



وسجل عيار 24 نحو 245.09 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.50 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.45 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.82ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.38 ريال.الذهب عيار 24 245.09الذهب عيار 22 224.50الذهب عيار 21 214.45الذهب عيار 18 183.82الذهب عيار 14 143.38وبلغ سعر أوقية الذهب 8,193.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.الذهب عيار 24 245.41الذهب عيار 22 224.79الذهب عيار 21 214.73الذهب عيار 18 184.05الذهب عيار 14 143.56وبلغ سعر أوقية الذهب 8,204.67ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,226.40 ريال.