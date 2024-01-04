أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 يناير.. عيار 21 يسجل 216 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 4 يناير، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,238.43 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,324.36 ريال



وسجل عيار 24 نحو 246.42ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 225.72 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.62 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.82 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.16 ريال.الذهب عيار 24 246.42الذهب عيار 22 225.72الذهب عيار 21 215.62الذهب عيار 18 184.82الذهب عيار 14 144.16وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,238.43 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,276.80 ريال.الذهب عيار 24 248.99الذهب عيار 22 228.07الذهب عيار 21 217.86الذهب عيار 18 186.74الذهب عيار 14 145.66وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,324.36 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,949.60 ريال.