الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 29 من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214 ريالاً، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           244.83 ريال 
الذهب عيار 22            224.43 ريال
الذهب عيار  21           214.23 ريال
الذهب عيار  18           183.63 ريال       
الذهب عيار  14           142.82 ريال
الذهب عيار 12            122.42 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,614 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,714 ريال
أسعار كيلو الذهب         244,830 ريال   

أسعار الذهب أمس في المملكة


الذهب عيار  24           245.73 ريال 
الذهب عيار 22            225.26 ريال
الذهب عيار  21           215.02 ريال
الذهب عيار  18           184.30 ريال       
الذهب عيار  14           143.35 ريال
الذهب عيار 12            122.87 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,642 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,720 ريال
أسعار كيلو الذهب         245,733 ريال   

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