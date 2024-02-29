أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 29 من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 نحو 245 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224 ريالًا.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214 ريالاً، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143 ريال.الذهب عيار 24 244.83 ريالالذهب عيار 22 224.43 ريالالذهب عيار 21 214.23 ريالالذهب عيار 18 183.63 ريالالذهب عيار 14 142.82 ريالالذهب عيار 12 122.42 ريالأسعار أوقية الذهب 7,614 ريالأسعار جنيه الذهب 1,714 ريالأسعار كيلو الذهب 244,830 ريالالذهب عيار 24 245.73 ريالالذهب عيار 22 225.26 ريالالذهب عيار 21 215.02 ريالالذهب عيار 18 184.30 ريالالذهب عيار 14 143.35 ريالالذهب عيار 12 122.87 ريالأسعار أوقية الذهب 7,642 ريالأسعار جنيه الذهب 1,720 ريالأسعار كيلو الذهب 245,733 ريال