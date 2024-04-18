أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 إبريل.. عيار 22 يُسجل 264 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها
الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 18 من إبريل، حيث سجل ارتفاعًا
ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار الذهب عيار 24وسجل عيار 24 سعر
287.93 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 263.94 ريال
أسعار الذهب عيار 21سجل الذهب عيار 21 سعر 251.94 ريال، وبلغ الذهب عيار 18
سعر 215.95 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر
167.96 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 287.93 ريال
الذهب عيار 22 263.94 ريال
الذهب عيار 21 251.94 ريال
الذهب عيار 18 215.95 ريال
الذهب عيار 14 167.96 ريال
الذهب عيار 12 143.96 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,955 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,016 ريال
أسعار كيلو الذهب 287,929 ريال
أسعار الذهب أمس في المملكة
الذهب عيار 24 284.23 ريال
الذهب عيار 22 260.55 ريال
الذهب عيار 21 248.71 ريال
الذهب عيار 18 213.18 ريال
الذهب عيار 14 165.90 ريال
الذهب عيار 12 142.11 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,840 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,990 ريال
أسعار كيلو الذهب 264,230 ريال