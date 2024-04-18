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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 إبريل.. عيار 22 يُسجل 264 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 18 من إبريل، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  287.93 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 263.94 ريال

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 251.94 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 215.95 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر  167.96 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24           287.93 ريال
الذهب عيار 22           263.94 ريال
الذهب عيار  21           251.94 ريال
الذهب عيار  18           215.95 ريال   
الذهب عيار  14           167.96 ريال
الذهب عيار 12            143.96 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,955 ريال
أسعار جنيه الذهب       2,016 ريال
أسعار كيلو الذهب   287,929 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة
الذهب عيار  24        284.23 ريال
الذهب عيار 22          260.55 ريال
الذهب عيار  21          248.71 ريال
الذهب عيار  18           213.18 ريال   
الذهب عيار  14           165.90 ريال
الذهب عيار 12             142.11 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,840 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,990 ريال
أسعار كيلو الذهب   264,230 ريال

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