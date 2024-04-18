أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 إبريل.. عيار 22 يُسجل 264 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 18 من إبريل، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 287.93 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 263.94 ريالسجل الذهب عيار 21 سعر 251.94 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 215.95 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 167.96 ريال.الذهب عيار 24 287.93 ريالالذهب عيار 22 263.94 ريالالذهب عيار 21 251.94 ريالالذهب عيار 18 215.95 ريالالذهب عيار 14 167.96 ريالالذهب عيار 12 143.96 ريالأسعار أوقية الذهب 8,955 ريالأسعار جنيه الذهب 2,016 ريالأسعار كيلو الذهب 287,929 ريالأسعار الذهب أمس في المملكةالذهب عيار 24 284.23 ريالالذهب عيار 22 260.55 ريالالذهب عيار 21 248.71 ريالالذهب عيار 18 213.18 ريالالذهب عيار 14 165.90 ريالالذهب عيار 12 142.11 ريالأسعار أوقية الذهب 8,840 ريالأسعار جنيه الذهب 2,990 ريالأسعار كيلو الذهب 264,230 ريال