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أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 يناير.. عيار 21 يسجل 215 ريالًا

أسعار الذهب5
أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 11 من يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245.30 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.70 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.98 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.50 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           245.30         
الذهب عيار  22           224.70         
الذهب عيار  21            214.64         
الذهب عيار  18             183.98         
الذهب عيار  14             143.50       

أوقية الذهب تسجل 8,200.99 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,200.99 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,112 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.75         
الذهب عيار  22           224.19         
الذهب عيار  21           214.16         
الذهب عيار  18           183.56         
الذهب عيار  14           143.18         

أوقية الذهب تسجل 8,182.61 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,182.61 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,540 ريال.

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