أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 فبراير.. عيار 24 يسجل 247 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 1 من فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,250.47 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,197.98 ريال



وسجل عيار 24 نحو 246.78 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 226.05 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.93 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.08 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.37 ريال.الذهب عيار 24 246.78الذهب عيار 22 226.05الذهب عيار 21 215.93الذهب عيار 18 185.08الذهب عيار 14 144.37وبلغ سعر أوقية الذهب 8,250.47 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,651.20 ريال.الذهب عيار 24 245.21الذهب عيار 22 224.61الذهب عيار 21 214.56الذهب عيار 18 183.91الذهب عيار 14 143.45وبلغ سعر أوقية الذهب 8,197.98 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,018.40 ريال.