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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 9 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب اليوم الجمعة
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.41 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.88 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.86 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.31ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.98 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           244.41         
الذهب عيار  22           223.88         
الذهب عيار  21            213.86         
الذهب عيار  18             183.31         
الذهب عيار  14            142.98

أوقية الذهب تسجل 8,171.24 ريال

ولغ سعر أوقية الذهب 8,171.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           245.09         
الذهب عيار  22           224.50         
الذهب عيار  21            214.45         
الذهب عيار  18             183.82         
الذهب عيار  14            143.38

أوقية الذهب تسجل 8,193.97 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,193.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.

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