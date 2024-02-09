أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 9 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,171.24 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,193.97 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.41 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.88 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.86 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.31ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.98 ريال.الذهب عيار 24 244.41الذهب عيار 22 223.88الذهب عيار 21 213.86الذهب عيار 18 183.31الذهب عيار 14 142.98ولغ سعر أوقية الذهب 8,171.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.الذهب عيار 24 245.09الذهب عيار 22 224.50الذهب عيار 21 214.45الذهب عيار 18 183.82الذهب عيار 14 143.38وبلغ سعر أوقية الذهب 8,193.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,893.60 ريال.