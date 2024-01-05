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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 يناير.. عيار 24 يسجل 246.25 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 يناير
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 5 يناير.

وشهدت الأسعار تراجعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 246.25ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 225.57 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.69 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.06 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24             246.25         
الذهب عيار  22            225.57         
الذهب عيار 21              215.47         
الذهب عيار  18             184.69         
الذهب عيار  14             144.06       


أوقية الذهب تسجل 8,232.76 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,232.76 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,100 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           246.42         
الذهب عيار  22           225.72         
الذهب عيار 21             215.62         
الذهب عيار  18            184.82         
الذهب عيار  14            144.16

أوقية الذهب تسجل 8,238.43 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,238.43 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,276.80 ريال.

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