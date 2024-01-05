أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 5 يناير.. عيار 24 يسجل 246.25 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 5 يناير.

وشهدت الأسعار تراجعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,232.76 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,238.43 ريال



وسجل عيار 24 نحو 246.25ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 225.57 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.69 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.06 ريال.الذهب عيار 24 246.25الذهب عيار 22 225.57الذهب عيار 21 215.47الذهب عيار 18 184.69الذهب عيار 14 144.06وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,232.76 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,100 ريال.الذهب عيار 24 246.42الذهب عيار 22 225.72الذهب عيار 21 215.62الذهب عيار 18 184.82الذهب عيار 14 144.16وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,238.43 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,276.80 ريال.