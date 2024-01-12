أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 12 يناير.. عيار 24 يسجل 247 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 12 من يناير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,257.49 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,200.99 ريال



وسجل عيار 24 نحو 246.99 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 226.25 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216.12 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.49 ريال.الذهب عيار 24 246.99الذهب عيار 22 226.25الذهب عيار 21 216.12الذهب عيار 18 185.24الذهب عيار 14 144.49وبلغ سعر أوقية الذهب 8,257.49 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,869.60 ريال.الذهب عيار 24 245.30الذهب عيار 22 224.70الذهب عيار 21 214.64الذهب عيار 18 183.98الذهب عيار 14 143.50وبلغ سعر أوقية الذهب 8,200.99 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,112 ريال.