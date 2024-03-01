أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 مارس.. عيار 22 يُسجل 224 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الجمعة 1 من مارس، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 نحو 245 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224 ريالًا.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 214 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183 ريال، وسعر
الذهب عيار 14 نحو 143 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكة الذهب
عيار 24 244.90 ريال
الذهب عيار 22 224.49 ريال
الذهب عيار 21 214.29 ريال
الذهب عيار 18 183.68 ريال
الذهب عيار 14 142.86 ريال
الذهب عيار 12 122.45 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,616 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,714 ريال
أسعار كيلو الذهب 244,900 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب
عيار 24 244.83 ريال
الذهب عيار 22 224.43 ريال
الذهب عيار 21 214.23 ريال
الذهب عيار 18 183.63 ريال
الذهب عيار 14 142.82 ريال
الذهب عيار 12 122.42 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,614 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,714 ريال
أسعار كيلو الذهب 244,830 ريال