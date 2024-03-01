الجمعة، 20 شعبان 1445 ، 01 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 مارس.. عيار 22 يُسجل 224 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 1 من مارس، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.

أسعار الذهب عيار 24اضافة اعلان

وسجل عيار 24 نحو 245 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           244.90 ريال 
الذهب عيار 22            224.49 ريال
الذهب عيار  21           214.29 ريال
الذهب عيار  18           183.68 ريال       
الذهب عيار  14           142.86 ريال
الذهب عيار 12            122.45 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,616 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,714 ريال
أسعار كيلو الذهب         244,900 ريال   

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.83 ريال 
الذهب عيار 22            224.43 ريال
الذهب عيار  21           214.23 ريال
الذهب عيار  18           183.63 ريال       
الذهب عيار  14           142.82 ريال
الذهب عيار 12            122.42 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,614 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,714 ريال
أسعار كيلو الذهب         244,830 ريال   

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 29 فبراير.. اليورو يُسجل 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

29 فبراير يعطل ضخ الوقود في هذه الدولة

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

نائب وزير الصناعة: المملكة ستتحول لمركز عالمي رئيس لإنتاج وتصنيع المعادن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب 10:39 ص الخميس، 29 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

اسعار الذهب 4 11:17 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 فبراير.. عيار 24 يُسجل 246 ريالًا

اسعار الذهب 7 11:17 ص الثلاثاء، 27 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 فبراير.. عيار 22 يُسجل 225 ريالًا

اسعار الذهب 10:34 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 26 فبراير.. عيار 24 يُسجل 244 ريالًا