أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 مارس.. عيار 22 يُسجل 224 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 1 من مارس، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 نحو 245 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224 ريالًا.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143 ريال.الذهب عيار 24 244.90 ريالالذهب عيار 22 224.49 ريالالذهب عيار 21 214.29 ريالالذهب عيار 18 183.68 ريالالذهب عيار 14 142.86 ريالالذهب عيار 12 122.45 ريالأسعار أوقية الذهب 7,616 ريالأسعار جنيه الذهب 1,714 ريالأسعار كيلو الذهب 244,900 ريالالذهب عيار 24 244.83 ريالالذهب عيار 22 224.43 ريالالذهب عيار 21 214.23 ريالالذهب عيار 18 183.63 ريالالذهب عيار 14 142.82 ريالالذهب عيار 12 122.42 ريالأسعار أوقية الذهب 7,614 ريالأسعار جنيه الذهب 1,714 ريالأسعار كيلو الذهب 244,830 ريال