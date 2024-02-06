أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 فبراير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 6 من فبراير، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.33 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.81 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.79 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.25 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.94 ريال.الذهب عيار 24 244.33الذهب عيار 22 223.81الذهب عيار 21 213.79الذهب عيار 18 183.25الذهب عيار 14 142.94وبلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.الذهب عيار 24 244.95الذهب عيار 22 224.37الذهب عيار 21 214.33الذهب عيار 18 183.71الذهب عيار 14 143.30وبلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.