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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 فبراير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

أسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 6 من فبراير، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.33 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.81 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.79 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.25 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.94 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           244.33         
الذهب عيار  22            223.81         
الذهب عيار  21             213.79         
الذهب عيار  18             183.25         
الذهب عيار 14             142.94

أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.95         
الذهب عيار  22           224.37         
الذهب عيار  21            214.33         
الذهب عيار  18            183.71         
الذهب عيار 14             143.30

أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.

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