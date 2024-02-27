أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 فبراير.. عيار 22 يُسجل 225 ريالًا

أ أ
تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الثلاثاء 27 من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 نحو 245.15 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.73 ريالًا.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 214.51 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.87 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.01 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكة الذهب
عيار 24 245.15 ريال
الذهب عيار 22 224.73 ريال
الذهب عيار 21 214.51 ريال
الذهب عيار 18 183.87 ريال
الذهب عيار 14 143.01 ريال
الذهب عيار 12 122.58 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,624 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,716 ريال
أسعار كيلو الذهب 245,154 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة
الذهب
عيار 24 244.47 ريال
الذهب عيار 22 224.10 ريال
الذهب عيار 21 213.92 ريال
الذهب عيار 18 183.36 ريال
الذهب عيار 14 142.61 ريال
الذهب عيار 12 122.24 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,603 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب 244,473 ريال