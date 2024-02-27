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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 فبراير.. عيار 22 يُسجل 225 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 27 من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245.15 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.73 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.51 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.87 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.01 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           245.15 ريال 
الذهب عيار 22            224.73 ريال
الذهب عيار  21           214.51 ريال
الذهب عيار  18           183.87 ريال       
الذهب عيار  14           143.01 ريال
الذهب عيار 12            122.58 ريال
أسعار أوقية الذهب    7,624 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,716 ريال
أسعار كيلو الذهب    245,154 ريال   

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24        244.47 ريال 
الذهب عيار 22           224.10 ريال
الذهب عيار  21           213.92 ريال
الذهب عيار  18           183.36 ريال       
الذهب عيار  14           142.61 ريال
الذهب عيار 12            122.24 ريال
أسعار أوقية الذهب      7,603 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب   244,473 ريال    

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