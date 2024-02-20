الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 فبراير.. عيار 21 يسجل 213 ريالًا

أسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 20 فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 243.51 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.06 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.08ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.64ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.46 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24            243.51         
الذهب عيار 22             223.06         
الذهب عيار  21             213.08         
الذهب عيار  18             182.64         
الذهب عيار  14             142.46       

أوقية الذهب تسجل 8,141.15 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,141.15 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,250.40 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           243.42         
الذهب عيار  22           222.97         
الذهب عيار  21           212.99         
الذهب عيار  18           182.56         
الذهب عيار  14           142.40         

أوقية الذهب تسجل 8,138.14 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,138.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,156.80 ريال.

اقرأ أيضا

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12594 نقطة

مسؤول في أرامكو: من المرجح أن نصدر سندات في 2024

صرف 57 مليون ريال من صندوق النفقة لـ19 ألف مستفيد

ضبط 3 أطنان من البصل مخزنة للتأثير على الأسعار

الفالح: 3 تريليونات دولار فرص الاستثمار في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب4 9:59 ص الأحد، 18 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 18 فبراير.. عيار 21 يُسجل 212 ريالًا

اسعار الذهب 7 9:32 م الجمعة، 16 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16 فبراير.. عيار 24 يسجل 242 ريالًا

أسعار الذهب2 9:42 ص الخميس، 15 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 فبراير.. عيار 21 يسجل 210 ريالًا

اسعار الذهب2 10:03 ص الأحد، 11 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 11 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا