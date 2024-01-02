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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. عيار 21 يسجل 219 ريالًا

أسعار الذهب5
أسعار الذهب السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 2 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 250.09ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 229.08 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 218.83 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 187.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 146.30 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           250.09         
الذهب عيار  22            229.08         
الذهب عيار  21             218.83         
الذهب عيار  18             187.57         
الذهب عيار  14            146.30

أوقية الذهب تسجل 8,361.14 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,361.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 260,093.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           249.15         
الذهب عيار  22           228.22         
الذهب عيار  21            218.00         
الذهب عيار  18             186.86         
الذهب عيار  14            145.75         


أوقية الذهب تسجل 8,316 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,316 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,689.60 ريال.

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