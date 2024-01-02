أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. عيار 21 يسجل 219 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 2 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,361.14 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,316 ريال



وسجل عيار 24 نحو 250.09ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 229.08 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 218.83 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 187.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 146.30 ريال.الذهب عيار 24 250.09الذهب عيار 22 229.08الذهب عيار 21 218.83الذهب عيار 18 187.57الذهب عيار 14 146.30وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,361.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 260,093.60 ريال.الذهب عيار 24 249.15الذهب عيار 22 228.22الذهب عيار 21 218.00الذهب عيار 18 186.86الذهب عيار 14 145.75وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,316 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,689.60 ريال.