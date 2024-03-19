أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مارس.. عيار 22 يُسجل 239 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الثلاثاء 19 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 260.42 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.72 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21وسجل
الذهب عيار 21 سعر 227.87 ريال، وبلغ عيار 18 سعر 195.32 ريال، وعيار 14 سعر 151.91 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 260.42 ريال
الذهب عيار 22 238.72 ريال
الذهب عيار 21 227.87 ريال
الذهب عيار 18 195.32 ريال
الذهب عيار 14 151.91 ريال
الذهب عيار 12 130.21 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,099 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,823 ريال
أسعار كيلو الذهب 260,418 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 260.50 ريال
الذهب عيار 22 238.79 ريال
الذهب عيار 21 227.94 ريال
الذهب عيار 18 195.38 ريال
الذهب عيار 14 151.96 ريال
الذهب عيار 12 130.25 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,101 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,824 ريال
أسعار كيلو الذهب 260,497 ريال