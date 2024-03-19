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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مارس.. عيار 22 يُسجل 239 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 260.42 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.72 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 سعر 227.87 ريال، وبلغ عيار 18 سعر 195.32 ريال، وعيار 14 سعر 151.91 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         260.42 ريال
الذهب عيار 22           238.72 ريال
الذهب عيار  21           227.87 ريال
الذهب عيار  18            195.32 ريال     
الذهب عيار  14             151.91 ريال
الذهب عيار 12              130.21 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,099 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,823 ريال
أسعار كيلو الذهب    260,418  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          260.50 ريال
الذهب عيار 22            238.79 ريال
الذهب عيار  21           227.94 ريال
الذهب عيار  18            195.38 ريال    
الذهب عيار  14             151.96 ريال
الذهب عيار 12              130.25 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,101 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,824 ريال
أسعار كيلو الذهب     260,497 ريال

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