أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مارس.. عيار 22 يُسجل 239 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 260.42 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.72 ريال.وسجل الذهب عيار 21 سعر 227.87 ريال، وبلغ عيار 18 سعر 195.32 ريال، وعيار 14 سعر 151.91 ريال.الذهب عيار 24 260.42 ريالالذهب عيار 22 238.72 ريالالذهب عيار 21 227.87 ريالالذهب عيار 18 195.32 ريالالذهب عيار 14 151.91 ريالالذهب عيار 12 130.21 ريالأسعار أوقية الذهب 8,099 ريالأسعار جنيه الذهب 1,823 ريالأسعار كيلو الذهب 260,418 ريالالذهب عيار 24 260.50 ريالالذهب عيار 22 238.79 ريالالذهب عيار 21 227.94 ريالالذهب عيار 18 195.38 ريالالذهب عيار 14 151.96 ريالالذهب عيار 12 130.25 ريالأسعار أوقية الذهب 8,101 ريالأسعار جنيه الذهب 1,824 ريالأسعار كيلو الذهب 260,497 ريال