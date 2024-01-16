أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16 يناير.. عيار 21 يسجل 216 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16 من يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,257.83 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,286.58 ريال



وسجل عيار 24 نحو 247 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 226.25 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216.12 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.25 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.49 ريال.الذهب عيار 24 247.00الذهب عيار 22 226.25الذهب عيار 21 216.12الذهب عيار 18 185.25الذهب عيار 14 144.49وبلغ سعر أوقية الذهب 8,257.83 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,880 ريال.الذهب عيار 24 247.86الذهب عيار 22 227.04الذهب عيار 21 216.88الذهب عيار 18 185.90الذهب عيار 14 145.00وبلغ سعر أوقية الذهب 8,286.58 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,774.40 ريال.