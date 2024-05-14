الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 مايو.. عيار 21 يُسجل 247 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 14 من مايو، حيث حافظت على استقرارها مرتفعة في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 282.58 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.04 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 247.27 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 211.94 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 164.84 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         282.58 ريال
الذهب عيار 22          259.04 ريال
الذهب عيار  21          247.27 ريال
الذهب عيار  18           211.94 ريال    
الذهب عيار  14          164.84 ريال
الذهب عيار 12            141.29 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,788 ريال
أسعار جنيه الذهب      1,978 ريال
أسعار كيلو الذهب   282,584 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            286.11 ريال
الذهب عيار 22            262.27 ريال
الذهب عيار  21           250.35 ريال
الذهب عيار  18            214.59 ريال    
الذهب عيار  14            166.90 ريال
الذهب عيار 12             143.06 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,898 ريال
أسعار جنيه الذهب        2,003 ريال
أسعار كيلو الذهب     286,111 ريال

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