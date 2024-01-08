أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 8 يناير.. عيار 24 يسجل 246 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 8 يناير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,209.69 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,246.80 ريال



وسجل عيار 24 نحو 245.56 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.94 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.87 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.17 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.65 ريال.الذهب عيار 24 245.56الذهب عيار 22 224.94الذهب عيار 21 214.87الذهب عيار 18 184.17الذهب عيار 14 143.65وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,209.69 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,382.40 ريال.الذهب عيار 24 246.67الذهب عيار 22 225.95الذهب عيار 21 215.84الذهب عيار 18 185.01الذهب عيار 14 144.30وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,246.80 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,536.80 ريال.