الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 4 مارس.. عيار 22 يُسجل 227 ريالًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 247.45 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 226.83 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 216.53 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 185.59 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 144.35 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24             247.45 ريال
الذهب عيار 22                226.83 ريال
الذهب عيار  21                 216.53 ريال
الذهب عيار  18                 185.59 ريال      
الذهب عيار  14                144.35 ريال
الذهب عيار 12                   123.73 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,696 ريال
أسعار جنيه الذهب              1,732 ريال
أسعار كيلو الذهب          247,451 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24              247.46 ريال
الذهب عيار 22                226.84 ريال
الذهب عيار  21                216.53 ريال
الذهب عيار  18                185.60 ريال      
الذهب عيار  14                144.35 ريال
الذهب عيار 12                   123.73 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,696 ريال
أسعار جنيه الذهب              1,732 ريال
أسعار كيلو الذهب          247,458 ريال   

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