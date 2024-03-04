أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 4 مارس.. عيار 22 يُسجل 227 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الاثنين 4 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 247.45 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 226.83 ريالًا.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 سعر 216.53 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 185.59 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 سعر 144.35 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 247.45 ريال
الذهب عيار 22 226.83 ريال
الذهب عيار 21 216.53 ريال
الذهب عيار 18 185.59 ريال
الذهب عيار 14 144.35 ريال
الذهب عيار 12 123.73 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,696 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,732 ريال
أسعار كيلو الذهب 247,451 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 247.46 ريال
الذهب عيار 22 226.84 ريال
الذهب عيار 21 216.53 ريال
الذهب عيار 18 185.60 ريال
الذهب عيار 14 144.35 ريال
الذهب عيار 12 123.73 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,696 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,732 ريال
أسعار كيلو الذهب 247,458 ريال