أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 15 يناير.. عيار 24 يسجل 248 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 15 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,286.58 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,260.50 ريال



وسجل عيار 24 نحو 247.86 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 227.04 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216.88 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.90 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.00 ريال.الذهب عيار 24 247.86الذهب عيار 22 227.04الذهب عيار 21 216.88الذهب عيار 18 185.90الذهب عيار 14 145.00وبلغ سعر أوقية الذهب 8,286.58 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,774.40 ريال.الذهب عيار 24 247.08الذهب عيار 22 226.33الذهب عيار 21 216.19الذهب عيار 18 185.31الذهب عيار 14 144.54وبلغ سعر أوقية الذهب 8,260.50 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,963.20 ريال.