الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 يناير.. عيار 24 يسجل 249 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 1 يناير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1 من يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 249.15 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 228.22 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 218.00 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.75 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            249.15         
الذهب عيار  22            228.22         
الذهب عيار  21             218.00         
الذهب عيار  18             186.86         
الذهب عيار  14             145.75

أوقية الذهب تسجل 8,329.71 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,329.71 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,116 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           248.74         
الذهب عيار  22            227.85         
الذهب عيار  21             217.65         
الذهب عيار  18              186.56         
الذهب عيار  14              145.51

أوقية الذهب تسجل 8,316 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,316 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,689.60 ريال.

اقرأ أيضا

أخطاء صادمة.. خطوات مهمة لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها

ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية ودولية

انخفاض قيمة التمويل العقاري السكني 111 مليون ريال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 31 ديسمبر.. اليورو يسجل 4.17 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 ديسمبر.. عيار 24 يسحل 249 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 7 10:11 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 ديسمبر.. عيار 24 يسحل 249 ريالًا

أسعار الذهب 6:05 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. عيار 21 يخسر 3 ريالات

اسعار الذهب 10:36 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. عيار 24 يسجل 220 ريالًا

اسعار الذهب2 10:12 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تراجع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

اقرأ أيضا

سوق الاسهم
2:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

خلال 11 شهراً.. 35.7 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق

الهيئة العامة للعقار
2:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

هيئة العقار: فرز 96 ألف وحدة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع

نفط السعودية
11:00 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. المملكة تتصدر أكثر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطات النفط في 2023

الملاحة
9:38 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

المملكة تصل لأعلى تقدم تاريخي في الملاحة البحرية.. لهذه الأسباب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
12:18 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟

الراتب - ريال 0 عملة
11:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات اليوم

رابت - الراتب - ريال -
10:03 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. إيداع الضمان الاجتماعي لشهر يناير اليوم

أهم 10
9:43 ص الإثنين، 01 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف في "أرامكو" للخريجين والجديد حول مصير حساب المواطن

حساب المواطن
9:04 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟

ارامكو السعودية
9:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

بشرى للخريجين.. "أرامكو" تفتح التوظيف المباشر في كافة التخصصات للعام 2024