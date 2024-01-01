أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 يناير.. عيار 24 يسجل 249 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 1 من يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,329.71 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,316 ريال



وسجل عيار 24 نحو 249.15 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 228.22 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 218.00 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.75 ريال.الذهب عيار 24 249.15الذهب عيار 22 228.22الذهب عيار 21 218.00الذهب عيار 18 186.86الذهب عيار 14 145.75وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,329.71 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,116 ريالالذهب عيار 24 248.74الذهب عيار 22 227.85الذهب عيار 21 217.65الذهب عيار 18 186.56الذهب عيار 14 145.51وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,316 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,689.60 ريال.