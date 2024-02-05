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أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 5 فبراير.. عيار 24 يُسجل 245 ريالًا

أسعار الذهب4
أسعار الذهب اليوم الاثنين
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 5 فبراير، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.95ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.37 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.33ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.71ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.30 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           244.95         
الذهب عيار  22            224.37         
الذهب عيار  21             214.33         
الذهب عيار  18              183.71         
الذهب عيار 14              143.30

أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار 24             245.95         
الذهب عيار 22              225.29         
الذهب عيار 21               215.20         
الذهب عيار 18              184.46         
الذهب عيار 14              143.88

أوقية الذهب تسجل 8,222.73 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,222.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,788 ريال.

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