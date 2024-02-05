أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 5 فبراير.. عيار 24 يُسجل 245 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 5 فبراير، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,222.73 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.95ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.37 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.33ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.71ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.30 ريال.الذهب عيار 24 244.95الذهب عيار 22 224.37الذهب عيار 21 214.33الذهب عيار 18 183.71الذهب عيار 14 143.30وقد بلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.الذهب عيار 24 245.95الذهب عيار 22 225.29الذهب عيار 21 215.20الذهب عيار 18 184.46الذهب عيار 14 143.88وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,222.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,788 ريال.