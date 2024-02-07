الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 فبراير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

اسعار الذهب6
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 7 فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245.41ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.79 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.73ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.05ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.56 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24            245.41         
الذهب عيار  22            224.79         
الذهب عيار  21             214.73         
الذهب عيار  18             184.05         
الذهب عيار 14              143.56

أوقية الذهب تسجل 8,204.67 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,204.67ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,226.40 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.33         
الذهب عيار  22           223.81         
الذهب عيار  21            213.79         
الذهب عيار   18           183.25         
الذهب عيار  14            142.94

أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.

اقرأ أيضا

وزير الصناعة يعلن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات

الرميان: 96 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص في الصندوق بأقل من عامين (فيديو)

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 6 فبراير.. الإسترليني يسجل 4.71 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 فبراير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد لـ أرامكو بـ246 مليون ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 10:01 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31 يناير.. عيار 21 يسجل 215 ريالًا

أسعار الذهب2 9:32 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير.. عيار24 يُسجل 245 ريالًا

أسعار الذهب5 10:10 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 يناير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

اسعار الذهب2 9:58 ص الأحد، 28 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير.. عيار 24 يسجل 243 ريالًا

اقرأ أيضا

أسعار النفط
9:10 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

استقرار أسعار النفط في ظل تقييم زيارة بلينكن للشرق الأوسط

عبدالله القويز
7:45 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

القويز يعلن عن مفاجأة: البنوك في طريقها للاختفاء لهذا السبب (فيديو)

مزارع أسماك
9:59 م الإثنين، 05 فبراير 2024

الاستزراع السمكي في المملكة.. أولوية لدعم الاقتصاد وتكثيف ثروات البحار

منتج صح الادخاري
4:05 م الإثنين، 05 فبراير 2024

في 30 ثانية فقط.. كيف تشترك بمنتج صح الإدخاري؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وظائف سار1
10:02 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. راتب 8 آلاف ريال.. دبلوم ووظيفة لحملة الثانوية العامة في الخطوط الحديدية

أهم 10
9:13 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف حساب المواطن لشهر فبراير و5 آلاف ريال غرامة "امتثال المباني"

البصل1
9:05 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. ارتفاع سعر البصل 400%.. تعرف على الأسباب وموعد تراجع الأسعار

حساب المواطن
8:09 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. الخميس أم الأحد؟.. حساب المواطن يحسم موعد صرف دفعة فبراير

ارامكو السعودية
8:02 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

طريقة وشروط الحصول على منحة للدراسة الجامعية ووظيفة من أرامكو

شهادة امتثال
7:48 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. 5 آلاف ريال غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"