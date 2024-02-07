أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 فبراير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 7 فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,204.67 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 254,748 ريال



وسجل عيار 24 نحو 245.41ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.79 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.73ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.05ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.56 ريال.الذهب عيار 24 245.41الذهب عيار 22 224.79الذهب عيار 21 214.73الذهب عيار 18 184.05الذهب عيار 14 143.56وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,204.67ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,226.40 ريال.الذهب عيار 24 244.33الذهب عيار 22 223.81الذهب عيار 21 213.79الذهب عيار 18 183.25الذهب عيار 14 142.94وقد بلغ سعر أوقية الذهب 254,748 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,189.30 ريال.