الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31 يناير.. عيار 21 يسجل 215 ريالًا

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 31 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245.21 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.61 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.56، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.91 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.45 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           245.21         
الذهب عيار  22           224.61         
الذهب عيار  21            214.56         
الذهب عيار  18             183.91         
الذهب عيار  14           143.45

أوقية الذهب تسجل 8,197.98 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,197.98 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,018.40 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.99         
الذهب عيار  22           224.41         
الذهب عيار 21             214.37         
الذهب عيار  18             183.75         
الذهب عيار 14             143.32

أوقية الذهب تسجل 8,190.63 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,190.63 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,789.60 ريال.

اقرأ أيضا

"النقد الدولي" يرفع توقعات نمو اقتصاد المملكة إلى 5.5%

سوق الأسهم ينهى تعاملاته اليوم الثلاثاء منخفضا عند 11985 نقطة

متاح الآن.. عشرات الوظائف في وزارة الطاقة لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة

توجيه عاجل لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 30 يناير.. الإسترليني يُسجل 4.76 ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 9:50 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يناير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

اسعار الذهب 4 9:45 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

اسعار الذهب3 10:29 ص الإثنين، 22 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 يناير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

اسعار الذهب8 9:37 ص الأحد، 21 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

اقرأ أيضا

أسعار الذهب2
9:32 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير.. عيار24 يُسجل 245 ريالًا

أسعار النفط
7:01 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع

أسعار الأسهم
4:51 م الإثنين، 29 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق اليوم الإثنين منخفضا عند 12252 نقطة

أسعار العملات الريال
10:24 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 29 يناير.. اليورو يسجل 4.07 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مدرستي
10:17 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. رابط منصة مدرستي.. كادر الطلاب لحل الواجبات المدرسية لجميع المراحل

اقتصاد
9:40 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

"الإحصاء": الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يتجاوز 762 مليار ريال

أهم 10
9:37 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وماكينة صرف تمنح 5 أضعاف المبلغ

المحامي زياد الشعلان
9:12 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. ضبط شاب مع فتاة وهاتفٍ يحوي مشاهد خارجة.. محامي يكشف العقوبة (فيديو)

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
9:01 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

5 ركائز لتطوير سياسة البنية التحتية الرقمية بالمملكة.. التفاصيل كاملة

الضمان الاجتماعي المطور
8:53 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. قبل صرفه غدًا.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي