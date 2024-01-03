الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 يناير.. عيار 24 يُسجل 249 ريالًا

اسعار الذهب6
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 3 يناير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 يناير، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 248.99ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 228.07 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 217.86 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.74 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.66 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           248.99         
الذهب عيار  22           228.07         
الذهب عيار  21             217.86         
الذهب عيار  18             186.74         
الذهب عيار  14             145.66

أوقية الذهب تسجل 8,324.36 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,324.36 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,949.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           250.09         
الذهب عيار  22           229.08         
الذهب عيار  21            218.83         
الذهب عيار  18            187.57         
الذهب عيار  14           146.30         

أوقية الذهب تسجل 8,316 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,316 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,689.60 ريال.

اقرأ أيضا

تراجع النفط متأثرا بتوقعات أسعار الفائدة.. و"برنت" عند ٧٧ دولارا للبرميل

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.7% عند 12123 نقطة

بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية

خطوات الإبلاغ عن متجر إلكتروني عبر منصة "بلاغ تجاري"

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. اليورو يسجل 4.15 ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب5 10:35 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. عيار 21 يسجل 219 ريالًا

اسعار الذهب 7 10:23 ص الإثنين، 01 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 يناير.. عيار 24 يسجل 249 ريالًا

اسعار الذهب 7 10:11 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 ديسمبر.. عيار 24 يسحل 249 ريالًا

أسعار الذهب 6:05 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. عيار 21 يخسر 3 ريالات

اقرأ أيضا

أسعار الذهب5
10:35 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. عيار 21 يسجل 219 ريالًا

شركات الكهرباء
4:53 م الإثنين، 01 يناير 2024

يوفر 60 خدمة.. تدشين "تطبيق الكهرباء" بنسختة الجديدة

أسعار الأسهم
4:25 م الإثنين، 01 يناير 2024

في أول أيام 2024.. سوق الأسهم يغلق عند أعلى مستوياته منذ يونيو 2022

مدن
3:58 م الإثنين، 01 يناير 2024

"مدن" تُطلق 10 مشاريع تطوير في 6 مناطق صناعية بقيمة 538 مليون ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

أهم 10
9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

حساب المواطن
9:05 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

اذكر ربك
8:33 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"اذكر ربك في تغريدة".. هاشتاق أطيب الكلمات يسيطر على "إكس" في المملكة

مطار الملك عبد العزيز
8:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء