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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28 فبراير.. عيار 24 يُسجل 246 ريالًا

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 28  من فبراير، حيث شهدت تباينًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245.73 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 225.26 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.02 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.30 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.35 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           245.73 ريال 
الذهب عيار 22            225.26 ريال
الذهب عيار  21             215.02 ريال
الذهب عيار  18             184.30 ريال       
الذهب عيار  14             143.35 ريال
الذهب عيار 12               122.87 ريال
أسعار أوقية الذهب        7,642 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,720 ريال
أسعار كيلو الذهب      245,733 ريال   

أسعار الذهب أمس في المملكة

 الذهب عيار  24           245.15 ريال 
الذهب عيار 22             224.73 ريال
الذهب عيار  21              214.51 ريال
الذهب عيار  18              183.87 ريال       
الذهب عيار  14              143.01 ريال
الذهب عيار 12               122.58 ريال
أسعار أوقية الذهب        7,624 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,716 ريال
أسعار كيلو الذهب       245,154 ريال   

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