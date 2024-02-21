أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 فبراير.. عيار 24 يُسجل 244 ريالاً

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



وسجل عيار 24 نحو 244.45 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.08 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.90 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.34 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.60 ريال.الذهب عيار 24 244.45 ريالالذهب عيار 22 224.08 ريالالذهب عيار 21 213.90 ريالالذهب عيار 18 183.34 ريالالذهب عيار 14 142.60 ريالأسعار أوقية الذهب 7,602 ريالأسعار جنيه الذهب 1,711 ريالأسعار كيلو الذهب 244,453 ريال