الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 فبراير.. عيار 24 يُسجل 244 ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 من فبراير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.45 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.08 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.90 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.34 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.60 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة 

الذهب عيار  24            244.45 ريال     
الذهب عيار 22             224.08 ريال        
الذهب عيار  21             213.90 ريال       
الذهب عيار  18             183.34 ريال         
الذهب عيار  14             142.60 ريال     
أسعار أوقية الذهب    7,602 ريال
أسعار جنيه الذهب    1,711 ريال
أسعار كيلو الذهب     244,453 ريال

اقرأ أيضا

عاجل.. تخفيضات كبيرة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر بدءا من اليوم

توقعات سيتي جروب: النفط بـ 100 دولار والذهب بـ 3 آلاف في هذا الموعد

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 20 فبراير.. الإسترليني يسجل 4.72 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 فبراير.. عيار 21 يسجل 213 ريالًا

طرح فرصة استثمارية بتطوير حديقة الملك عبدالله ببريدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تطوير بوابة البحر الأحمر 1:53 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

اكتمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات باستثمارات مليار ريال

وزارة المالية - الاصول العقارية 7:47 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

ميزانية 2023: 47 مليار ريال ارتفاع الإيرادات غير النفطية

الهيئة العامة للإحصاء -- الاحصاء - التعداد 6:42 م الأربعاء، 14 فبراير 2024

في 30 يومًا.. المملكة تحقق فائضًا بلغ 28 مليار ريال بالميزان التجاري

خادم الحرمين و ولى العهد 5:50 م الأحد، 11 فبراير 2024

المملكة تودع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي