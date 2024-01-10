أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاربعاء 10 يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,182.61 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,209.69 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.75 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.19 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.56 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.18 ريال.الذهب عيار 24 244.75الذهب عيار 22 224.19الذهب عيار 21 214.16الذهب عيار 18 183.56الذهب عيار 14 143.18وبلغ سعر أوقية الذهب 8,182.61 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,540 ريال.الذهب عيار 24 245.11الذهب عيار 22 224.52الذهب عيار 21 214.47الذهب عيار 18 183.83الذهب عيار 14 143.39وبلغ سعر أوقية الذهب 8,209.69 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,382.40 ريال.