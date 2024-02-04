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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 فبراير.. عيار 24 يُسجل 246 ريالًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 245.95ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 225.29 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.20ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.46ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.88 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار 24             245.95         
الذهب عيار 22              225.29         
الذهب عيار 21               215.20         
الذهب عيار 18               184.46         
الذهب عيار 14               143.88

أوقية الذهب تسجل 8,222.73 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,222.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,788 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.59         
الذهب عيار  22            224.04         
الذهب عيار  21              214.01         
الذهب عيار 18               183.44         
الذهب عيار  14              143.08

أوقية الذهب تسجل 8,177.26 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,177.26 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,373.60 ريال.

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