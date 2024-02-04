أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 فبراير.. عيار 24 يُسجل 246 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,222.73 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,177.26 ريال



وسجل عيار 24 نحو 245.95ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 225.29 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.20ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.46ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.88 ريال.الذهب عيار 24 245.95الذهب عيار 22 225.29الذهب عيار 21 215.20الذهب عيار 18 184.46الذهب عيار 14 143.88وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,222.73 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,788 ريال.الذهب عيار 24 244.59الذهب عيار 22 224.04الذهب عيار 21 214.01الذهب عيار 18 183.44الذهب عيار 14 143.08وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,177.26 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,373.60 ريال.