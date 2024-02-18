أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 18 فبراير.. عيار 21 يُسجل 212 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 18 فبراير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,115.40 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,104.70 ريال



وسجل عيار 24 نحو 242.74 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 222.35 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 212.40ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.05ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.00 ريال.الذهب عيار 24 242.74الذهب عيار 22 222.35الذهب عيار 21 212.40الذهب عيار 18 182.05الذهب عيار 14 142.00وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,115.40 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,449.60 ريال.الذهب عيار 24 242.42الذهب عيار 22 222.06الذهب عيار 21 212.12الذهب عيار 18 181.81الذهب عيار 14 141.81وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,104.70 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,116.80 ريال.