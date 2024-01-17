أسعار الذهب في السعودية الأربعاء.. عيار 24 يخسر 3 ريالات ويسجل 244 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 17 يناير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,161.21 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,257.83 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.00 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.60 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.60ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.08ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.80 ريال.الذهب عيار 24 244.11الذهب عيار 22 223.60الذهب عيار 21 213.60الذهب عيار 18 183.08الذهب عيار 14 142.80وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,161.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,874.40 ريال.الذهب عيار 24 247.00الذهب عيار 22 226.25الذهب عيار 21 216.12الذهب عيار 18 185.25الذهب عيار 14 144.49وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,257.83 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,880 ريال.