السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب تواصل الارتفاع

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.اضافة اعلان

أسعار الذهب

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.85% أو 17.8 دولار عند 2069.1 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.65%، وتواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي. 
بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.71 نقطة في الساعة 09:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وكانت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري، في مقابل توقعات رجحت تسجيل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% و0.1% على التوالي. 

اقرأ أيضا

وقف رحلات السفن عبر البحر الأحمر.. أسعار الشحن البحري تقفز 226%

"إنتليجنس": الإصلاحات الاقتصادية خلقت نظامًا ماليًا قويًا في المملكة

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز مستويات 80 دولارًا

النفط يهبط بعد إعلان أنغولا الانسحاب من "أوبك".. و"برنت" عند 79 دولارا للبرميل

اتفاقية تنفيذ مشروع 800 ميجاواط طاقة متجددة وهيدروجين أخضر بين المملكة وأوزبكستان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 4 1:07 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

أسعار الذهب ترتفع.. والدولار ينخفض

أسعار الذهب 12:06 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. المملكة الأولى عربيا وهذا ما تمتلكه من احتياطي الذهب

اسعار الذهب 12:28 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية

اسعار الذهب 4 1:20 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

الذهب يتجاوز ألفي دولار عند التسوية

اقرأ أيضا

عسل نحل
6:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن 5000 طن عسل محلي

أسعار الأسهم
4:55 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

انخفاض سوق الأسهم 0.7% ويغلق عند 11621 نقطة

الهيئة العامة لعقارات الدولة
4:16 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

اعتماد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

الشكرات المساهمة
12:31 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

طريقة وشروط تأسيس الشركات المساهمة والمبسطة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
12:08 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. "جريمة" الرتويت للأخبار غير الصحيحة وتنبيه من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال

162-194659-gaza-war-aid-egypt-plan-norway_700x400
9:40 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. مجلس الأمن يتخذ قراراً بشأن حرب غزة

كبار السن
7:35 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟

وسائل التواصل
7:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية