أسعار الذهب تواصل الارتفاع

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صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات اقتصادية عززت من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية. اضافة اعلان





أسعار الذهب



وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.85% أو 17.8 دولار عند 2069.1 دولار للأوقية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.65%، وتواصل ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي.بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.71 نقطة في الساعة 09:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.وكانت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري، في مقابل توقعات رجحت تسجيل الأسعار زيادة بنسبة 3.3% و0.1% على التوالي.