أسعار الذهب ترتفع.. والدولار ينخفض

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سجلت أسعار الذهب انخفاضا في ختام تعاملات جلسة الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، بضغط من ارتفاع قيمة الدولار واستيعاب الأسواق لخطط خفض الفائدة في العام المقبل. اضافة اعلان





أسعار الذهب

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنسبة 0.45% أو 9.2 دولار إلى 2035.7 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.60% إلى 102.56 نقطة، في تمام الساعة 09:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.وجاءت تحركات الذهب والدولار، في أعقاب استيعاب الأسواق لقرار تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة الأربعاء، والذي كشف الاحتياطي الفيدرالي بعده عن توقعات بخفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

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