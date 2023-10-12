الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب ترتفع ريالين.. وعيار 21 يسجل 198 ريالاً

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب اليوم الخميس
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 12 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 226.28 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 226.28 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.42 ريال.


عيار 21 يُسجل 197.99 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.71 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.99 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           226.28         
الذهب عيار  22           207.42         
الذهب عيار  21           197.99         
الذهب عيار  18           169.71         
الذهب عيار  14           131.99


أوقية الذهب تسجل 7,565.11 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,565.11 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 235,331.20 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           224.17         
الذهب عيار  22           205.49         
الذهب عيار  21            196.15         
الذهب عيار  18            168.13         
الذهب عيار  14            130.77


أوقية الذهب تسجل 7,494.57 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,494.57 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,136.80 ريال.

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