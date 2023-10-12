أسعار الذهب ترتفع ريالين.. وعيار 21 يسجل 198 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 12 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 226.28 ريال





عيار 21 يُسجل 197.99 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,565.11 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,494.57 ريال



وسجل عيار 24 نحو 226.28 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.42 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.71 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.99 ريال.الذهب عيار 24 226.28الذهب عيار 22 207.42الذهب عيار 21 197.99الذهب عيار 18 169.71الذهب عيار 14 131.99وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,565.11 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 235,331.20 ريال.الذهب عيار 24 224.17الذهب عيار 22 205.49الذهب عيار 21 196.15الذهب عيار 18 168.13الذهب عيار 14 130.77وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,494.57 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,136.80 ريال.