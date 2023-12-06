أسعار الذهب تتراجع ريالين اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 6 من ديسمبر، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 243.61 ريال



عيار 21 يُسجل 213.16 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,144.49 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,200.99 ريال



وسجل عيار 24 نحو 243.61 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.14 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.71 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.51 ريال.الذهب عيار 24 243.61الذهب عيار 22 223.14الذهب عيار 21 213.16الذهب عيار 18 182.71الذهب عيار 14 142.51وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,144.49 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,354.40 ريال.الذهب عيار 24 245.30الذهب عيار 22 224.70الذهب عيار 21 214.64الذهب عيار 18 183.98الذهب عيار 14 143.50وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,200.99 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,112 ريال.